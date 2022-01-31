بعد حرمانها من الأمومة.. حورية فرغلي:«اتبنيت ابن خادمتي لكنهم هربوا وتكفلت بطفل كفيف ومات»

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دوت الخليج يرصد معاناة حورية فرغلي مع الأمومة.

حورية فرغلي تعاني من مشاكل في الرحم

قالت فرغلي خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "أنا مخلوقة ورحمى ميشلش طفل.. كان عندى أمر وراثى، اتبنيت ولد صغير وكان مبيسمعش ولا يشوف، وحاولت اتبناه لكنهم رفضوا عشان أنا مش متجوزة، حبيته عشان أول ما دخلت الملجأ جرى عليا رغم أنه مش بيسمع وحضنى لكن للأسف رغم أنى كفلته فقط لأن ماينفعش اخده للبيت بسبب عدم زواجى وقتها لكنه مات بعد فترة".

حورية فرغلي وإشباعها لغريزة الأمومة

وتابعت: "كانت فيه واحدة شغالة عندى وحامل من شاب سنغالى وهرب وتركها لما عرف حملها، وقررت معها الاحتفاظ بالطفل ورعايته وحدث بالفعل وتعلق بى الطفل جدا".

وأضافت: "كنت متبنياه ولكن فى يوم صحيت لقيتها خدته ومشيت لأنها غارت من حبه ليا".

حورية فرغلي تتألق في مسلسل «أيام»

على الصعيد الآخر، عادت الفنانة حورية فرغلي للتمثيل مرة أخرى، بعد انقطاعها لفترة بسبب تعرضها لخطأ طبي، وإحتياجها للعلاج، بمسلسل الأيام الذي عُرض الفترة الماضية على واحدة من المنصات الرقمية، التي تقوم ببطولته إلى جانب رياض الخولي وشيري عادل وكوكبة من النجوم الكبار والشباب.

مسلسل أيام من بطولة رياض الخولي، شيري عادل ، حورية فرغلي، أحمد صفوت وسلوى خطاب، ومعهم كوكبة من النجوم، حيث يقدمون قصة واحدة من الحواري وما يدور بها من خلافات وصدامات، ويتسلط الضوء على مدار الحلقات على معناة الفتاة اليتيمة التي تعيش في بيت عمها، وزوجة عمها التي تحاول بأي شكل إخراجها من البيت، وغيرها من الصص والقضايا التي تدور في تلك الحارة.

مسلسل الأيام من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

حورية فرغلي تستعيد ذكريات تتوجيها ملكة جمال مصر 2002

هذا ونشرت الفنانة حورية فرغلي صورة لها من حفل تتويجها كملكة جمال، وأستعادت ذكريات مسابقة ملكة الجمال، وذكرياتها وهي في أجمل صورها، وهذه الصورة مثل الكثير من الصور التي تنشرها حورية من الماضي.

حورية فرغلي تنشر صورة لها من مسابقة ملكة الجمال

نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة لها من حفل تتويجها في مسابقة ملكة الجمال، ومنحها لقب ملكة جمال مصر عام 2002، وعلقت حورية على هذه الصورة، وكتبت:"ليت الشباب يعود يومًا"، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق متابعيها بكلمات رقيقة يدعمونها بها، مثل:" العمر احساس وانتى جميله وجواكى طفله كلنا شايفينها على فكره"، و" حبيبتي انتي جميلة روحا وأخلاقها وشكلا ربنا يحفظكي ويحميكي ويديكي الصحة وراحة البال يارب العالمين.. تحية وتقدير من المغرب للغالية والفنانة القديرة حوريه"، وكتب لها أحد المعلقين أن ما أصابها هو حسد، وقال:" ما أصابك فهو من الحسد اذكري الله دائما مفيش غيره هو المنجي"، وشجعها أحدهم وقال:" يعود منين ؟ ابت انتى لسه صغنونه".

أزمة حورية فرغلي الصحية

أصيبت أنف حورية فرغلي ذات مرة وتدخل طبيب لحل المشكلة بعملية جراحية، ليقوم الطبيب بخطأ أدى إلى تلوث منطقة العملية، وأصاب حورية بصديد في الأنف، وظلت حورية تتنقل بين أطباء العظام والتجميل والأنف والحنجرة لتجد حلًا لما هي عليه؛ فهذه العمليات سببت في فقدها حاستي الشم والتذوق، فضلًا عن تغيير شكلها بشكل غير مقبول لها، وزادت الأزمة عندما تعبت نفسيتها ناتج تعليقات الجمهور الهجومية، وتجاهل كل الوسط الفني لها دون السؤال عنها والإطمئنان عليها، بعدما كانت ممثلة جميلة ومشهورة