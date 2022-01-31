22 فبراير.. ورشة عمل تأهيل لاختبار «الآيلتس» بطب عين شمس

جدة - نرمين السيد - ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب والمجلس الثقافى البريطانى ورشة عمل بعنوان "التأهيل لأختبار الآيلتس IELTS"، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى، رئيس الجامعة، أ.د. أيمن صالح، نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث.





وتأتى ورشة العمل فى إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولى على كل مستويات التعليم والبحث العلمى وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب والجامعة فى تنمية مهارات الباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية. تعقد ورشة العمل تحت اشراف أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب، أ.د. أسامة منصور وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، د. عبدالله سامى المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة وتستهدف كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية. تعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير المقبل فى تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا بمدرج المحلاوى بمقر كلية الطب جامعة عين شمس مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. يحاضر بورشة العمل سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافى البريطانى، وأسامة البيلى مدرب وخبير الايلتس بالمركز الثقافى البريطانى، وتتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الاربعة، واستعراض انواع الأسئلة الشائعة فى الامتحان. وللمشاركة وتسجيل الحضور بورشة العمل، برجاء استيفاء استمارة التسجيل من خلال الرابط التالى https://2u.pw/t6nIE

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