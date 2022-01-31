الصحة: الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع حريق منطقة الحسين بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أعداد المصابين في حادث الحريق الذي شب مساء أمس الأحد، في عقار مكون من 3 طوابق بحي الحسين أمام المشهد الحسيني في محافظة القاهرة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق أسفر عن إصابة 11 مواطنا باختناق.
وأضاف «عبدالغفار» أنه فور الإبلاغ عن الحريق تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسين الجامعي، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.
وأكد جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط المنطقة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم الخدمة الطبية للمصابين.
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