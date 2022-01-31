بدء امتحانى العلوم والجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة منذ قليل، أداء امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب مدارس القاهرة والعلوم لطلاب الجيزة، فيما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية من الامتحان اختبار مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وحرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا حيث تم تعقيم لجان الامتحانات وتطبيق التباعد بين الطلاب.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول انطلقت يوم السبت 29 يناير الجارى وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، وتعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد وفقا للضوابط التالية: ـ امتحانات منفصلة لكل مادة فى منهج الفصل الدراسى الأول وليست اختبارات مجمعة. ـ تضاف الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى التيرم الأول لدرجة التيرم الثانى. ـ مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول 140 درجة كنهاية عظمى. ـ يختلف جدول الامتحان من محافظة لأخرى وأيضا أسئلة الامتحان حسب كل مديرية تعليمية. ـ لا يُمنع من لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية. ـ يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات وتعلن النتائج من خلال المديريات التعليمية.

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