وزير البترول: ‏اعتماد الموازنات التخطيطية لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية للعام المالى 2022/2023

/676333/وزير-البترول-اعتماد-الموازنات-التخطيطية-لشركات-جابكو-وعجيبة-والفرعونية-للعام-المالى-20222023

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتعويض التناقص الطبيعي للآبار خاصة في ظل الارتفاع الحالي الذى تشهده مستويات الأسعار العالمية للبترول والذى يشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية وتكثيف حفر الآبار الاستكشافية والتنموية في إطار برامج الإنتاج المستهدفة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة بالفيديوكونفرانس لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى 2021/2022 والموازنة المقترحة للعام المالى 2022/2023.

وشدد وزير البترول، على أهمية الاستمرار فى تطبيق التكنولوجيات الحديثة ، واتباع أعلى معايير السلامة وحماية البيئة، فضلاً عن العمل على ترشيد الانفاق وتقليل التكاليف والتأكيد على بعد التحول الرقمى كأحد أولويات قطاع البترول لدعم اتخاذ القرار.

‏اعتماد الموازنات التخطيطية لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية للعام المالى 2022/2023

وخلال الجمعية العامة لشركة جابكو، استعرض المهندس محمد المليجى رئيس الشركة بنود موازنة 2022/2023 التي تستهدف تحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام حيث من المخطط حفر 8 آبار استكشافية وتنموية واضافة حوالي 8850 برميل يومياً، لافتا أن إجمالى الاستثمارات المخططة تبلغ حوالى 519 مليون دولار بمعدل إنتاج مستهدف حوالى 68 ألف برميل يومياً.

و في اجتماع شركة عجيبة للبترول، أشار المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة، أن الاستثمارات المخططة في موازنة 2022/2023 تبلغ حوالى 5ر553 مليون دولار وانتاج 40 ألف برميل زيت يومياً و 5ر18 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، مشيراً إلى أن عام 2021/2022 شهد تحقيق 4 اكتشافات أضافت 5ر14 مليون برميل زيت مكافئ لاحتياطيات الشركة وتم وضع 3 آبار استكشافية علي الإنتاج بمتوسط 6ر4 ألف برميل يومياً و 3ر5 مليون قدم مكعب يومياً.

واستعرض المهندس حسام زكى رئيس شركة الفرعونية بنود الخطة المقترحة لعام 2021/2022 والمخطط ان يبلغ الإنتاج 435 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي و4ر9 ألف برميل يومياً من المتكثفات، لافتا أن الشركة تخطط لحفر البئر الاستكشافي "اوزيروس" خلال العام المالى القادم في منطقة امتياز رأس البر وذلك لتقييم الاحتياطيات من الغاز والتي تقدر بحوالي 368 مليار قدم مكعب و21 مليون برميل من المتكثفات.