/676335/اتحاد-الكرة-يعلن-حكام-مباريات-اليوم-الاثنين-في-كأس-الرابطة

اعلنت لجنة الحكام عن تعيينات مباريات اليوم الإثنين في كأس الرابطة ، حيث تقام مباراة فيوتشر ضد فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، على النحو التالي:

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

فيوتشر و الاتحاد

مبروك نبيل ويعاونه خالد رمضان ومحمد مصطفى اسماعيل ، وعمر عايد حمم رابع ، وللفيديو محمد الصباحي وأحمد حامد فهيم

الاسماعيلي و الجونة:

ابراهيم محمد ويعاونه عادل ماهر ومحمود مصطفى، وسامح حسين حكم رابع ، وللفيديو ابراهيم نور ومصطفى مدحت

المقاولون و سموحة:

أسامة اسماعيل ويعاونه اكرامي سالم وحاتم علام، وعاطف حسين حكم رابع ، وللفيديو عمرو الشناوي ومحمد الشناوي

انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، لصالصح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد الجباس سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر اللقاء، وسجل عماد ميهوب الهدف الثاني في الدقيقة 89 وينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الرابع في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

فشل فريق بيراميدز التأهل للدور المتقدم من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد فشل صدارة المجموعة الأولى.

نتيجة مباراة بيراميدز وايسترن كومباني

حسم التعادل الإيجابي نتيجة أحداث مباراة بيراميدز وايسترن كومباني، بهدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في رابع جولات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

سجل أحمد أيمن منصور أول أهداف اللقاء في المباراة في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من محمود صابر من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكن ارتطمت بحائط الصد لترتد إلى أحمد أيمن منصور الذي سدد صاروخية بعيدة مدى من خارج منطقة الجزاء اخترقت شباك حارس مرمى إيسترن كومباني.