/676337/اشتهرت-بأدوار-العانس-والحشرية--من-هي-سهير-الباروني

دخلت مجال التمثيل وهي في العشرين من عمرها، ومنذ ظهورها حاصرها المخرجون في بداية مشوارها الفني بأدوار العانس الراغبة في الزواج التي تألقت في أدائها، إنها الفنانة سهير الباروني التي يحل اليوم الاثنين الموافق 31 يناير ذكرى وفاتها.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج معلومات عن حياة الفنان سهير الباروني في ذكرى وفاتها وذلك خلال السطور القادمة.

حياة سهير الباروني بعيدًا عن الفن

ولدت سهير الباروني في 5 ديسمبر عام 1937في حي باب الشعرية بشارع الجيش وكانت بدايتها الفنية من مدرسة غمرة الابتدائية التي كانت مصروفاتها في السنة لا تتجاوز ١٣ جنيها، واشتركت في الفرقة الموسيقية كعازفة "كمان" وكانت تلميذة محبوبة من مدرسيها كما قالت في أحد البرامج “مدرسة الألعاب كانت بتحبني جداً عشان كنت رياضية، ومدرس العربي كان أول ما يفتح كراستي يديني ١٠ من ١٠ ونجمة ويخليني اقرأ الدرس".

بدأت مشوارها في منتصف خمسينيات القرن العشرين وقدمت أدوارها على الصعيد الكوميدي في تلك الفترة واشتهرت بهذه الأدوار، لمعت في مسرح الريحاني أضافت طابعها وبصماتها الخاصة في كل عمل كانت تقوم به.

واشتهرت بشكل أكبر عندما ظهرت مع الفنان محمد هنيدي بفيلم "فول الصين العظيم" الذي أدت فيه دور والدته وغنت أغنية "شوف قلة أدبه" التي تغنى بها الكثيرون ولن ينساها أحد حتي أصبحت أغنيتها تأتي في برامج الفوازير والألعاب كنوع من الدعابة.

ومنذ ظهورها حاصرها المخرجون في بداية مشوارها الفني بأدوار العانس الراغبة في الزواج التي تألقت في أدائها فقد تألقت في تجسيد هذا الدور في فيلم أعز الحبايب، وفي فيلم بين القصرين وفيلم هارب من الزواج والكدابين الثلاثة.

أعمالها الفنية

واستطاعت سهير الباروني، إضافة طابع مميز لكل دور قامت به مثلما حدث في فيلم "أعز الحبايب" مع أمينة رزق وشكري سرحان، وفي فيلم "هارب من الزواج" مع شويكار كان الأداء والتناول مختلفاً، وكانت المحطة الأكثر توهجا وبريقا للراحلة، هى رائعة نجيب محفوظ في فيلمي "بين القصرين" و"قصر الشوق"، التي جسدت فيها دور الفتاة العانس بمنتهى الحرفية والمصداقية والتي أضافت إليها عمقا وتألقا في طريقة أدائها، وكان لها ذلك الحضور الطاغي في فيلم "الكدابين الثلاثة" مع حسن يوسف، و"إضراب الشحاتين" و"النداهة" و"بياعة الجرائد" و"هو والنساء".

شاركت بعدد من المسلسلات منها رأفت الهجان الجزء الثاني منها لن أعيش في جلباب أبي في الدور التي ينساه أحد لها وهو رغبة الأم في زواج أحد بناتها الشاب الثري ابن الحج عبدالغفور البرعي.

بالإضافة إلى فرقة ناجي عطا الله، للثروة حسابات آخري، دار الزمن، عصابة بابا وماما، عريس دليفري”.

وقامت أيضا بالأعمال المسرحية ومنها من المسرحيات:”هالو شلبي، شباب على طول، طبيخ الملايكة، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي”.

سهير الباروني في لن أعيش في جلباب أبي

تألقت الفنانة الراحلة سهير الباروني في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، الذي يعد من أشهر مسلسلات الدراما المصرية والذي تم عرضه في عام 1996.

جسدت فيه شخصية فتحية السيدة الكوميدية التي تتحدث بطريقة غريبة وتتدخل في ما لا يعنيها وتحارب لكي تزوج ابنها من ابنة المعلم عبد الغفور البرعي كما أنها تسعى لتزوج ابنتها من عبد الوهاب ابن المعلم أيضاً وابن عمة أولادها.

هي زوجة سيد كشري شقيق فاطمة كشري زوجة الحاج عبد الغفور المليونير تاجر الخردة، تضيف إلى المسلسل روح من البهجة والكوميديا التي علقت مع المشاهدين.

يشارك في بطولة المسلسل الفنان الراحل نور الشريف بدور الحاج عبد الغفور، الفنان مخلص البحيري بدور سيد كشري، الفنانة عبلة كامل بدور فاطمة كشري وغيرهم، حقق المسلسل نجاحاً كبيراً فهو رائعة من روائع الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس ومن إخراج مصطفى محرم.

أزمات في حياة سهير الباروني

تعرضت سهير الباروني لأزمة نفسية كبيرة في حياتها الشخصية، فقد رحلت ابنتها عفاف إثر حادث ميكروباص تاركة لها ابنها عمر 14 عاماً، وابنتها كريمة عمرها 11 عاماً، فكانت تشعر بالوحدة والحزن على رحيل ابنتها، ولا تجد من يسأل عنها، الأمر الذي جعلها تقول "لن أنسى من وقف بجانبي وسأل عني في أزمتي".

وفاة سهير الباروني

رحلت الفنانة سهير الباروني عن عالمنا بعد صراع مع مرض الشيخوخة، وعبرت عن حزنها في آخر سنوات عمرها بسبب تخلي الكثير من الوسط الفني عنها بعد أن تقدمت في العمر، ورفضت أن تكلم أحد ليساعدها فقالت: “لن أتسول عملاً من أحد”، خاصةً بعد وفاة ابنتها عفاف في حادث ميكروباص وتركت لها ابنها وابنتها.

ورحلت في 31 يناير عام 2012 بعد أن شاركت في مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” مع عادل إمام وذلك عن عمر يناهز 75 عاماً، وقد تجاهل كثير من الفنانين عزاء الفنانة سهير الباروني الذي أقيم في مسجد الكواكبي في حي العجوزة بالقاهرة واقتصر الحضور على الفنانة نبيل هجرس، ماجدة زكي، دلال عبد العزيز، زيزي مصطفى.