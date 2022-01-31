/676338/انطلاق-أمتحانات-العلوم-والجبر-والإحصاء-لطلاب-الشهادة-الإعدادية-بالقاهرة-والجيزة

انطلق صباح اليوم الاثنين، امتحان مادة الجبر والإحصاء، لطلاب مدارس القاهرة والعلوم لطلاب الجيزة بالشهادة الإعدادية، فيما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية من الامتحان اختبار مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وحرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا حيث تم تعقيم لجان الامتحانات وتطبيق التباعد بين الطلاب.

دوت الخليج

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول كانت قد انطلقت يوم السبت 29 يناير الجارى وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، وتعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ضوابط الامتحانات

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت مع اطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية انعقادها وفقا للضوابط التالية: ـ امتحانات منفصلة لكل مادة فى منهج الفصل الدراسى الأول وليست اختبارات مجمعة. ـ تضاف الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى التيرم الأول لدرجة التيرم الثانى. ـ مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول 140 درجة كنهاية عظمى. ـ يختلف جدول الامتحان من محافظة لأخرى وأيضا أسئلة الامتحان حسب كل مديرية تعليمية. ـ لا يُمنع من لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية. ـ يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات وتعلن النتائج من خلال المديريات التعليمية.

اختبارات الفصل الدراسى الأول

كما بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الفيزياء فى الفترة الأولى من زمن الامتحان، فيما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية امتحان الفلسفة والمنطق ضمن اختبارات الفصل الدراسى الأول والتي انطلقت السبت 22 يناير الجارى وتستمر حتى الأربعاء 2 فبراير المقبل، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات في المدارس ورقيا وتطبق المدارس الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب