/676339/اليوم-عرض-فيلمي-صندوق-الدنيا-و-برا-المنهج-في-مهرجان-جمعية-الفيلم

ينطلق ،اليوم الإثنين، عرض فيلم «صندوق الدنيا» في تمام الساعة الخامسة مساءً بمركز الإبداع الفني ضمن فعاليات الدورة الـ 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم، وذلك بحضور مخرج الفيلم عماد البهات والذي شارك في كتابته أيضا، ومنتج الفيلم وأحد أبطاله عمرو القاضي والمنتج الفني للفيلم محمد عيد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلمي «صندوق الدنيا» و «برا المنهج» بمهرجان جمعية الفيلم.

فيلم صندوق الدنيا

و من المقرر أن يدير ندوة الفيلم الناقد رياض أبو عواد، والذي تدور أحداثه خلال ليلة واحدة في منطقة وسط البلد في القاهرة، تتشابك قصص مجموعة من الغرباء والمصاعب التي يواجهونها من بينهم فتى يتيم وممثلة مبتدئة.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد الصاوي ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وباسم سمرة وأحمد كمال وعلاء مرسي وعمرو القاضي وفرح يوسف، وموسيقى تصويرية أمير جادو، والفيلم قصة وإخراج عماد البهات.

فيلم برا المنهج

فيما يعرض فيلم «برا المنهج» في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور مخرجه عمرو سلامة والذي شارك أيضا في كتابته، الفيلم بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، والعديد من ضيوف الشرف ومنهم روبي وأسماء أبو اليزيد ودنيا ماهر وأحمد خالد صالح، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو.

نجح فيلم «برا المنهج» الذي يخوض بطولته الفنان ماجد الكدواني، في تناول بعض القصص التاريخية، عن أبطال معروفين منذ العهود المصرية القديمة وأثروا في بناء الدولة المصرية بشكل لا يمكن تجاهله، وذلك بعد عرض قصصهم بشكل مختلف عن سابقيه من الأعمال السينمائية المعروفة.

الصور السينمائية لفيلم «برا المنهج» تلفت أنظار المشاهدين

الجدير بالذكر، أنه حازت الصور السينمائية لفيلم «برا المنهج»، الذي يخوض بطولته الفنان ماجد، على إشادات عدد كبير من المشاهدين المتواجدين في العرض الخاص للعمل، وكانت العنوان الأبرز اللافت للإنتباه منذ أن بدأ الفيلم في الانطلاق عبر المهرجانات الدولية والعالمية.

أحداث فيلم «برة المنهج»

وتدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.