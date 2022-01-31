عرض "سالب واحد" يعود لمسرح الهناجر

نشرت الصفحة الرسمية للعرض المسرحي سالب واحد على فيسبوك، صورًا للعرض من ليالي عرض سابقة، وأعلنوا عن عرضه مرة أخرى، خلال الأيام القادمة، بعد ما حققه من نجاح وردود فعل إجابية من كل الذين حضروه.

دوت الخليج

سالب واحد على مسرح الهناجر

يستقبل مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، العرض المسرحي «سالب واحد»، الذي سوف يتم عرضه يوميًا من يوم 6 فبراير إلى 12 فبراير، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال ليالي العرض السابقة، وحصوله على العديد من الجوائز من مهرجانات مختفلة.

عرض سالب واحد بطولة مجموعة من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، وهم أحمد عباس، يارا المليجي، مصطفى رشدي، سالى سعيد، عبد الرحمن محسن ومصطفى عبد الهادي، تأليف محمد عادل، إخراج عبد الله صابر وإنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

مسيرة عرض سالب واحد

شارك عرض سالب واحد ضمن فاعاليات منتدى شباب العالم، الذي أُقيم في شرم الشيخ خلال الشهر الجاري؛ لمناقشته لقضايا ذوي الهمم، الذي يجسدها أحد أبطاله، وكان قد شارك من قبل في مهرجان إبداع، الذي يدعم مواهب الشباب الجامعي، وسافر لسلطنة عمان ليشارك في مهرجان جامعة صحار، وتم عرضه أيضًا على مسرح الهناجر من قبل، ليعود له مرة أخرى لاستكمال مسيرة نجاحات طويلة.

سالب واحد يحصد العديد من الجوائز

نشرت الصفحة الرسمية للعرض على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائمة بالجوائز التي حصدها عرض سالب واحد وصناعه، وجاءت من بينها:

المهرجان_العربي (زكى طليمات)الدوره ال ٣٧

جائزة افضل عرض اول، جائزة افضل استعراضات، جائزة افضل تأليف موسيقي ، جائزة د/سناء شافع في الاخراج، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في التمثيل ، جائزة افضل اداء تمثيلي في المهرجان.

وحصد معظم جوائز مهرجان( جامعة صحار بسلطنة عمان)

جائزة افضل عرض اول، جائزة افضل ممثلة دور اول، جائزة افضل ممثل دور اول، جائزة افضل موسيقي، جائزة افضل ديكور جائزة وافضل تأليف مسرحي.

وحصل في مهرجان (ابداع الموسم التاسع) على

جائزة افضل عرض تاني، جائزة افضل ممثل تاني، جائزة افضل ممثلة اولى ، جائزة افضل مخرج تاني، جائزة افضل مزيكا وجائزة افضل تصميم بوستر.

وحصل ف المهرجان القومي على

ترشيح افضل اشعار، ترشيح افضل تأليف صاعد، ترشيح افضل ممثل صاعد، ترشيح افضل ممثله دور اول و جائزة افضل ممثله دور تاني النجمه يارا المليجي.