/676342/الأرصاد-أمطار-خفيفة-على-القاهرة-الكبرى-والصغرى-10-درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، بسبب المنخفض الجوي البارد الذي وصل الى غرب البلاد

دوت الخليج

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب الممطرة مستمرة على مناطق من السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما يشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن اليوم قد يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار على شمال الصعيد تكون خفيفة ، مع نجوم فرص أمطار خفيفة أيضا على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين فجاءت كالتالي : القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وسانت كاترين العظمى 12 درجات والصغرى -2. شش