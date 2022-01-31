/676343/أحمد-حداد-بطل-فيلم-أوقات-فراغ-يتعرض-لحادث-خطير-تفاصيل

نشر الفنان أحمد حداد أحد أبطال فيلم “أوقات فراغ” أنه تعرض لحادثة خطيرة، وهو فيلم مصري إنتاج عام 2006 يتناول قضايا الشباب والمراهقين بالطبقة الغنية والمتوسطة بمصر في الوقت الحاضر، من خلال تناول قصص مجموعة من الأصدقاء.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الحادث ال>ي تعرض له أحمد حداد أحد أبطال فيلم أوقات فراغ و>لك خلال السطور القادمة.

بطل فيلم أوقات فراغ يتعرض لحادثة خطيرة

نشر الفنان أحمد حداد بطل فيلم أوقات فراغ صورة له في المستشفى وصرح أنه تعرض لحادث خطير، وقال:”أنا خبطتني عربية .. وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال ... الحمدلله قدر ولطف .. أنا خيط راسي دلوقتي بس ألم رهيب .... بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات ف الفترة القريبة .. مش عارف حقدر اقف على رجلي يوم الحفلة ولا لا، خللوا بالكوا وانتوا بتعدوا الشارع، أنا حتحسن انشالله .. دعواتكم”.

فيلم أوقات فراغ

وهو فيلم واقعي حديث يعد تجربة جديرة بالدراسة من جانب صناعة والمهتمين بالسينما المصرية، يتناول قضايا الشباب والمراهقين بالطبقة الغنية والمتوسطة بمصر في الوقت الحاضر، من خلال تناول قصص مجموعة من الأصدقاء، الفيلم من تأليف وقصة وسيناريو وحوار مجموعة الشباب التي مثلت في الفيلم ومعظمهم وجوه جديدة، مما جعل البعض يتوقع عدم تحقيق الفيلم للإيرادات المتوقعة، إلا أن الفيلم حقق إيرادات جيدة وكان أغلب جمهور مشاهدينه من الشباب والمراهقين.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من شباب الجامعة الذين يعانون من فراغ أوقاتهم منهم الغنى ومنهم الفقير ومنهم المتحرر ومنهم المتدين، وجميعهم يعيشون حياة مليئة بالاضطراب، والتأرجح ما بين اتخاذ قرار وتنفيذه ثم إلغاؤه بسرعة البرق، ويحاولون إضاعة الوقت في أشياء غير مفيدة، ويتعرض الفيلم لشريحة من طلبة الجامعات الذين يحتاجون لنظرة اهتمام من المجتمع.

الممثلين المشاركين في الفيلم: “أحمد حاتم:حازم، كريم قاسم:عمرو، عمرو عابد: أحمد، راندا البحيري: منة، صفا تاج الدين: مي، حنان يوسف: والدة أحمد، محمد أبو، داود: والدة منة، طارق التلمساني: والد حازم، خليل مرسي: والد أحمد، أحمد حداد: طارق، أحمد الحريري، محمد ممدوح: أخو حازم، علياء عساف، سلوى محمد علي”.