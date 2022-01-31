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عاجل- الصحة تصدر بيانا بشأن حريق الحسين

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محمد صابر 2022-01-31 10:31 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق أسفر عن إصابة 11 مواطنا باختناق.

حريق الحسين

وأضاف «عبدالغفار» أنه فور الإبلاغ عن الحريق تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسين الجامعى، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة فى محيط المنطقة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم الخدمة الطبية للمصابين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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