خطة تنفيذية لتفعيل وحدة رعاية النوابغ والموهوبين بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.





وفى مستهل الاجتماع، وجه الدكتور محمد الخشت بضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء وحدة لرعاية النوابغ والموهوبين بكل الجامعات، وتم تنفيذ التوجيه فى جامعة القاهرة بتفعيل وتوسيع عمل الوحدة المنشأة عام 2019 مع إدخال عدة شُعب بداخلها منها: رعاية المواهب العلمية والمواهب التكنولوجية والمواهب الرياضية والمواهب الفنية مع الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توافر خطة تنفيذية للبحوث داخل كل جامعة لخدمة المجتمع، مع رصد 200 مشروع قامت الجامعة بتنفيذه لخدمة المجتمع حتى الآن.

كما تمت مناقشة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025/2021 لعدد من المشروعات التى تخدم المجتمع والقضايا القومية.

وشدد رئيس الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى خدمة المجتمع المحيط.

وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة وتطويرها فى، ودور الجامعة فى عمليات تطوير الوعى، ووجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمدن الذكية والمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون للطلاب، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم. وكلف رئيس جامعة القاهرة، العمداء بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية للكليات والمراكز وربطها بالموقع الإلكترونى للجامعة وتفعيل دور مراكز الإبداع التكنولوجى ومراكز التدريب بالجامعات لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم مجلس جامعة القاهرة التهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة الـ 70، وثمن تضحيات رجال الشرطة وشهدائها الشرفاء والتى تثبت بطولة وعطاء رجال الشرطة فى سبيل تحقيق الأمن فى ربوع الوطن.

وأشاد مجلس الجامعة بتصدر جامعة القاهرة فى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا لعام 2021 بنسبة مساهمة 16.8% من إنتاج البحث العلمى فى مصر على مستوى الجامعات والمراكز البحثية؛ وبفارق الضعف عن أعلى جامعة تليها فى الترتيب وفقًا لإحصائيات مؤشر البحث العلمى الذى يصدر عن المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تصدر جامعة القاهرة للجامعات المصرية بتصنيف ويبومتريكس العالمى للاستشهادات المرجعية يناير 2022 بعدد استشهادات بلغت (370.043) استشهادا مرجعيًا، وهو تقدم كبير عن الأعوام الماضية، وفى يناير 2021 كانت النتائج كالتالى: جامعة القاهرة هى الأولى مصريا، وبلغ مجمل الاستشهادات لبحوث الجامعة 304838.

وفى يناير 2020 كانت النتائج كالتالى: جامعة القاهرة هى الأولى مصريا، وبلغ مجمل الاستشهادات لبحوث الجامعة 212160.

ويظهر حساب نسبة التطور فى إجمالى الاستشهادات : تقدم فى عام 2022 عن عام 2021 بمقدار21.4% وبالمقارنة بعام 2020 تزداد هذه النسبة إلى 74.4%.

ووجه الدكتور محمد الخشت، العمداء بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج بحد أقصى 19فبراير نهاية إجازة منتصف العام الدراسى مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث وتعديل العديد من الدبلومات المهنية والبرامج واللوائح الدراسية بمرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.