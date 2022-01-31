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القصير: مصر تحقق رقما تاريخيا فى الصادرات الزراعية خلال 2021

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مصطفى فراج 2022-01-31 10:22 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الإثنين، المهندس عبدالرحمن الفضل وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية وبحث معه آفاق التعاون الزراعى بين البلدين الشقيقين وكذلك ‏مراجعة الاجراءات التى فرضتها السلطات السعودية مؤخرا على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعيه الطازجة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة فى المؤتمر والمعرض الدولى للثروة السمكية بالرياض، واستعرض مع نظيره السعودى الإجراءات التى تتخذها مصر على صارادتها للخارج حيث تطبق المواصفات والاشتراطات الفنية للاتحاد الأوروبى من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وكما استعرض القصير الجهود التى اتخذتها الدولة المصرية فى مجال تطوير منظومة الحجر الزراعى وإجراءات التتبع وتكويد المزارع.

 

وأكد القصير أن مصر لديها معامل معتمدة دوليا فى فحص سلامة الغذاء ذات الأصل الحيوانى والنباتى كما أن صادراتها الزراعية تغزو حاليا معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من الدول نظرا لجودتها العالية وأشار إلى تحقيق مصر رقما تاريخيا عام 2021 فى الصادرات الزراعية حيث تجاوزت 5.6 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا وارتباك حركة الملاحة والتجارة الدولية.

وزير الزراعة

 

وأعرب "الفضل" عن تطلعه لمزيد من التعاون الزراعى بين البلدين وقال إنه وجه بقيام وفد من وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء السعودية بزيارة القاهرة فى الأسبوع الأول من فبراير القادم للاطلاع على الاجراءات التى تطبقها مصر فى مجال الحجر الزراعى والصحة النباتية وكذلك الاطلاع على منظومة وإجراءات سلامة الغذاء المصرية وعلى ضوء الزيارة سوف يتم تقييم الامور

حضر اللقاء السفير أحمد فاروق سفير مصر فى السعودية والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية والتمثيل التجارى المصرى فى الرياض

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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