محافظ القليوبية يتابع تنفيذ مشروعات فى بنها (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة بنها وأعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية الجارى رصفها، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والإشغالات.





وتفقد الهجان إنشاء مطلع ومنزل لطريق مصر إسكندرية الزراعى عبر مرور السيارات من شارع 8 فى منطقة الفلل عند كوبرى الفحص، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالمدينة حيث وجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل لمناقشة المقترح وتحديد آليات التنفيذ وذلك لخدمة أهالى مدينة بنها.

ثم استكمل محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال تطوير ممشى أهل مصر مرحلة (ب) من بعد كوبرى السكة الحديد وحتى المعدية المقامة أمام مجلس مدينة بنها بطول 500 متر تقريبا، بتكلفة 13 مليون جنيه والذى تم الانتهاء من تطويره بنسبة 90% تحت إشراف جهاز القاهرة الفاطمية، حيث وجه المحافظ بسرعة البدء فى أعمال التشجير والتهذيب للنخيل، بحيث يتم الإنتهاء من أعمال التطوير مع بداية الشهر المقبل لكى يتم البدء فى أعمال تطوير المرحلة (ج).

وتوجه المحافظ بعد ذلك لزيارة لمصنع طنطا للزيوت والصابون بقطاع بنها، وذلك لمتابعة أعمال معالجة تسريب المياه داخل نفق كلية العلوم وذلك بحضور المهندس محمود الدالى رئيس قطاع المصنع ببنها، إذ تم الانتهاء من عمل وصلة تصريف خارجيه بعيدا عن سور النفق لتجنب أى تسريب.

كما توجه الهجان لمتابعة أعمال تطوير شارع شرق الاستاد، والذى يتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، إذ شمل التطوير عمل بلدورات ورفع مطابق للصرف الصحى وأعمال توسعة للشارع بالإضافة إلى أعمال الرصف، وذلك بتكلفة مليون و500 ألف جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير حديقة اللوكس خلف قصر الثقافة ببنها، والمقامة على مساحة 900م2 بتكلفة 700 ألف جنيه، والجارى تطويرها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها لتكون متنفسا للمواطنين وقد استمع الهجان لآراء المواطنين القاطنين بجوار الحديقة والذين أبدوا إعجابهم بأعمال التطوير التى تتم، وقد أكد المحافظ عليهم بضرورة عدم إلقاء القمامة والحفاظ على نظافة الحديقة بشكل دائم حيث وجه المحافظ بوضع صناديق قمامة لتكون متنفسا لأبناء المدينة.