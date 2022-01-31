وزير التعليم العالي يغادر إلى باريس للمشاركة في فعاليات مؤتمر دولي

غادر د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، القاهرة، صباح اليوم الإثنين، متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لاعتماد الاتفاقية المُنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2022، بالمقر الرئيسي لليونسكو بباريس.
ومن المقرر أن يُلقي د. خالد عبدالغفار كلمة جمهورية مصر العربية، غدًا الثلاثاء، فضلًا عن مناقشة الاتفاقية العربية المُعدلة وأهدافها والتزامات الدول الأطراف، والشروط العامة للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.
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