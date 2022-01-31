/676344/طليقة-أحمد-الفيشاوي-تدعم-حورية-فرغلي--قمر-ونص-وأتمنى-بناتي-يكونوا-زيها

حرصت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، على دعم الفنانة المصرية حورية فرغلي، عقب تصريحاتها التي أدلت بها في برنامج «كلمة أخيرة»، حول تغير شكلها بعد خضوعها لـ 17 عملية مما أدى إلى سخرية الجمهور منها، فضلًا عن حرمانها من حلم الأمومة.

دوت الخليج يرصد دعم طليقة الفنان أحمد الفيشاوي للنجمة حورية فرغلي.

ندى الكامل تشيد بأخلاق حورية فرغلي

نشرت طليقة الفيشاوي صورة لحورية فرغلي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "جميلة وقمر وكريمة أخلاق وإنسانة درجة أولى.. عزيزة نفس وغصب عن أي حد قمر ونص كمان".

وتابعت: "ولو حد يعرفها يبلغها حبي وأن أنا أتمنى بناتي يكونوا زيها، ويبلغها أنها مصدر إلهام ليا أنا شخصيًا ومع حبي واحترامي وإعجابي الشديد بصبرها.. ومازالت تبهرني في كل مرة تتكلم فيها".

بإطلالة مثيرة..طليقة أحمد الفيشاوي بعد انفصالهما: «لا أحتاج لعام جديد..فأنا مدهشة»

على الصعيد الآخر، فاجأت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة مثيرة للغاية كعادتها، وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها بأيام قليلة.

وأطلت ندى الكامل بفستان مرصع باللألأ الفضية، مفتوح الصدر، وموضح جزء كبير من قدميها، كما أبرز ملامح أنوثتها الطاغية، وشاركتها مع الجمهور، وعلقت عليها قائلة: «لا أحتاج لعام جديد، فأنا مدهشة».

أحمد الفيشاوي يتجاهل أزمة انفصاله عن طليقته هذا وقد تجاهل أحمد الفيشاوي أنباء انفصاله عن ندى الكامل، ونشر صورة تجمعه بطبيب سمية الألفي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها: «أنا والراجل المحترم ده كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة، ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي.. بشكرك وبحبك يا صاحبي نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل».

طلاق أحمد الفيشاوى وندى الكامل يشار إلى أن ندى الكامل أعلنت من خلال حسابها على إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي، وذلك بعد قصة حب طويلة، ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بشكل ملحوظ بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة، وكتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت كتابتها "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس.. واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة.. ولكن واحقاقا للحق.. لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل واكثر.. سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".