/676346/المرور-تكشف-عن-تخصيص-أرقاما-للإبلاغ-عن-مضايقات-السايس

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن تخصيص عدد من الارقام التليفونية لإبلاغ المواطنين عن أي أعطال أو مشكلات مرورية تواجههم، او مواقف يتعرضون لها من مضايقات خاصة من «السايس»

دوت الخليج

الأرقام التي خصصتها الإدارة العامة للمرور جاءت كالتالي: رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ للإبلاغ عن مضايقات السايس البلطجي وحوادث الطرق، والسيارات المعطلة، و٠١١٥٥٥٥٤٤٤٤ - ١٣٦ للإغاثة السريعة بالقاهرة، و٠١٢٠٥٣٤٤٤٤٤ للإغاثة السريعة بالجيزة، ورقم ١١٤ غرفة عمليات الجيزة للإغاثة.

مصدر أمنى، أكد إن أجهزة المرور تشن عددا من الحملات الأمنية المرورية، من خلال مباحث المرور، في الأماكن التي ينتشر بها السياس، موضحاً أنه تم القبض على عدد كبير من السياس، بعد تلقى بلاغات ضدهم، وتوجيه تهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص، مؤكدا تحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

المصدر طالب المواطنين بضرورة إبلاغ إدارة المرور على الخط الساخن المخصص برقم 136 لشكاوى تعرض المواطنين للسياس في الشوارع، باعتبارها مهنة بدون ترخيص، مشيرا إلى أن هناك حملات دورية للقبض على مزاولي المهنة بدون ترخيص، وستؤتي ثمارها أكثر بتفاعل المواطنين معها.

تلقى الشكوى من المواطن

وقال أنه بمجرد تلقى الشكوى من المواطن بعد ترك اسمه ورقمه القومي، يتم إخطار رئيس قسم المرور التابعة له المنطقة محل الشكوى، وتستمر المتابعة مع المواطن صاحب البلاغ، حتى يقبض على السايس.

وأضاف أنه بدلا من التهمة السابقة التي كانت توجه للسايس بمزاولة مهنة بدون ترخيص، وعقوبتها دفع غرامة قيمتها 10 جنيهات، يجرى اتهامه بارتكاب جرائم البلطجة وفرض السطوة، وتقاضي أموالا من المواطنين.