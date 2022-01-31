مصر تشارك فى مؤتمر اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالى بالدول العربية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يُلقى وزير التعليم العالى كلمة مصر، غدًا الثلاثاء، فضلًا عن مناقشة الاتفاقية العربية المُعدلة وأهدافها والتزامات الدول الأطراف، والشروط العامة للاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية.

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