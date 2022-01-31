القوى العاملة: تعيين 108 شباب وصرف 372 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح عينت 108 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شابا من ذوى القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 369 طالب عمل منهم 17 من ذوى القدرات.





وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر ديسمبر الماضى أن المديرية استكملت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا صرف منحة المولد النبوى الشريف بإجمالى 372 ألفا و500 جنيه لـ 314 عاملا من المسجلين بالمديرية. وفى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 101 منشأة، والقيام بـ 17 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتحرير 27 محضرا سلامة وصحة مهنية، وعقد ندوة توعية، فضلا عن منح 17 ترخيص لمنشأة. وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية استخرجت 97 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال التفتيش العمالى فتشت على 235 منشأة، وعمل 9 حملات تفتيشية، وأسفر عن تحرير 30 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 15 شكوى عمالية.

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