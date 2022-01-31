محافظ المنيا يتفقد قسم الغسيل الكلوى بمستشفى سمالوط التخصصى

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مستشفى سمالوط التخصصى، لمتابعة انتظام العمل داخل المستشفى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حرصا على سلامتهم وصحتهم.





رافق المحافظ، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، عدد من أعضاء مجلس النواب، والجهات المعنية. تفقد المحافظ، خلال جولته قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبخاصة مرضى الغسيل الكلوى، ووجه المحافظ، بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحى لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى، مؤكداً على اهتمام الدولة بصحة المواطنين، والعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

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