محافظ القاهرة: مصر ستظل فى أمان بتلاحم أبنائها خلف قيادتها الحكيمة

جدة - نرمين السيد - عقدت محافظة القاهرة ندوة تثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة تحت عنوان "عيد الشرطة الـ 70.. عطاء.. تضحية.. وفاء بالعهد،" بمشاركة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات الأسبق، والإعلامى جمال الشاعر، وعدد من قيادات وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة .





وأكد محافظ القاهرة خلال كلمته التى ألقاها بالندوة أن ما قدمه رجال الشرطة مع إخوانهم من رجال القوات المسلحة من تضحيات وشهداء كان له الدور الأعظم فى التصدى للإرهاب الذى ضرب وطننا فى فترة من الزمن وأسهم فى أن تنعم مصر بالأمن، مقدمًا التحية لأرواح الشهداء الذين فدوا بأرواحهم الطاهرة ورووا بدمائهم الزكية تراب الوطن فى معارك من أجل الحفاظ على وطن ينعم بالاستقرار وضربوا أكبر الأمثلة للعطاء والفداء لنستطيع اليوم استكمال مسيرة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يقدر ويثمن ما يقوم به أبناء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناء الوطن وما يقدم من تضحيات من أجل أمن الوطن واستقراره.

وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة هو إحياء لتلك الذكرى الخالدة التى سطرها التاريخ لرجال الشرطة البواسل فى معركة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952 وانتصارهم على قوات الاحتلال وتكبيدهم خسائر فادحة أجبرتهم على ترك ميدان المعركة رغم الفارق الكبير فى الأعداد والتسليح.

وأشار إلى أن أبناء مصر من الفدائيين الأبطال وقفوا جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة للدفاع عن الأرض والمقدرات، وكان لدورهم الكبير الأثر الهام فى تحقيق النصر فى تلك المعركة.

ووجه محافظ القاهرة تحية لهؤلاء الأبطال والشهداء منهم ومن رجال الشرطة التى تحل ذكراها الـ 70 هذا العام.

وأكد محافظ القاهرة، أن الجميع يشعر بالفخر والإعزاز لهؤلاء الأبطال وتلك الذكرى لما قدمه رجال الشرطة ومازالوا يقدمونه على مر السنين وفى كل موقع وموقف من تضحيات ووفاء بالعهد للحفاظ على أمن الوطن، وهو أمر سيظل دائمًا فى وجدان الأمة يرسخ قيم العزة والكرامة والولاء للوطن.

وقدم محافظ القاهرة التحية لكل أسرة شهيد قدمت ابنا من أبنائها فداء للوطن الذى لولا ما قدموه ما كانت مصر تنعم بالاستقرار والتنمية التى نعيشها اليوم، مؤكدًا أن ما قدمه الشهداء يُحيى فى كل مصرى روح الواجب والفداء والعطاء للحفاظ على مصر قوية فى مواجهة كل التحديات.

ووجه محافظ القاهرة خلال الندوة التحية لشعب مصر الذى يقف دائمًا خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة بعقيدة راسخة وإيمان صادق بأن مصر أولًا وقبل كل شىء وهو ما يؤكد أن مصر ستظل فى استقرار وأمان بتلاحم أبنائها خلف قيادتها الحكيمة ورجالها من أبناء القوات المسلحة والشرطة.