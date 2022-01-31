رئيس القاهرة الجديدة: تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع فى حملات مكثفة

من جانبه، أوضح نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد، المهندس خالد رجب، أنه تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لعدد 10 وحدات مخالفة قامت بتحويل النشاط من سكنى إلى إدارى بالإضافة إلى غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـعدد من المحال للعمل بدون رخصة تشغيل، كما تم تنفيذ 10 قرارات بحضور مدير إدارة التنمية وإدارة الأمن بالامتداد وبالتعاون مع شرطة التعمير.
وفى ذات السياق، أكد نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، المهندس محمد عبد المقصود، أنه تم شن حملات لضبط الشارع وغلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء بالحيين الأول والثانى ومركز خدمات التجمع الخامس، لمخالفة النشاط وعدم وجود رخصة تشغيل وتم تنفيذ القرارات بحضور مسئولى إدارتى التنمية والأمن بالتجمع الخامس وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير.
كما تم تنفيذ عدة حملات على الإشغالات بالمحاور الرئيسية والأحياء الداخلية بالتجمعات الأول والثالث والخامس بإشراف مباشر من نواب رئيس الجهاز ومديرى التنمية ومديرى الأمن بالجهاز.
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