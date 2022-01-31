محافظ أسيوط: 2.5 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية لمشروع تبطين الترع

جدة - نرمين السيد - التقى عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة بعد تسلمه مهام عمله بالمحافظة مقدما له التهنئة بالمنصب الجديد متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع الموارد المائية والرى، وذلك بحضور المهندس مدحت عاطف محمد مدير عام حماية النيل والمهندس ريمون رمزى مدير عام الصرف.





وناقش محافظ أسيوط خلال اللقاء خطة المشروع القومى لتبطين الترع والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومعدلات التنفيذ والإنجاز بالمرحلة الأولى والتى يبلغ أطوالها 285 كيلو وتستهدف 74 ترعة والتى سيتم نهوها بنهاية العام المالى 2021 -2022 تحت إشراف مباشر من مديرية الرى لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع القومى والتى تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2.5 مليار جنيه تبدأ من يونيو 2022 وتنتهى فى 2025 لمدة 3 سنوات معلنا تذليل كل العقبات لاستكمال الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية مشيرا إلى أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والذى تنفذه وزارة الرى والموارد المائية واصفا اياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية فى قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضارى يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة، بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع.

ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للرى بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بقرى ومراكز المحافظة والذى يجرى تنفيذه بأطوال 285 كيلو بتكلفة اجمالية بلغت 865 مليون جنيه وتستهدف 74 ترعة بالقرى والمراكز وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك لتأهيل وتبطين الترع وترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى لافتا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والانتهاء منها فى الوقت المحدد لها مسبقا وقد تم الانتهاء من تنفيذ 195 كم من الأطوال المستهدف تنفيذها.

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أكد المحافظ خلال اللقاء ضرورة تكثيف الجهود بين مسئولى الرى وحماية النيل ورؤساء المراكز والأحياء لاستكمال حملات إزالة كل التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 19 للازالات والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وفق خطة منظمة حيث بلغ عدد التعديات المستهدف تنفيذها خلال الموجة 905 إزالة بمساحة 165424.65 متر مربع فضلا عن استكمال أعمال تطهير الترع والمصارف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والمجارى المائية بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

كما شدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال تبطين الترع والتى يجرى تنفيذها بالقرى ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات مع مراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية فى التنفيذ قبل عملية الاستلام ومراجعة كافة الأعمال ميدانيا وفقا للاشتراطات والمواصفات مشيرا إلى جولاته الميدانية المستمرة بالقرى والنجوع لتفقد ومتابعة تنفيذ أعمال تبطين الترع ومشروعات الرى التى يجرى تنفيذها.