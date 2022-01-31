1.3 مليون مستفيد من أسبوع التوعية الصحية فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، لمليون و300 ألف مواطن، بمحافظات صعيد مصر وتشمل (المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان).





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 150 ندوة تثقيفية، ضمن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، الذى أطلق بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر وضمن المشروعات التنموية التى تشهدها محافظات الصعيد.

وأوضح عبدالغفار، فى بيان له، أن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، شمل إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة للكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان، ضمن مبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة"، والعيادات المتنقلة لتلقى لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى انتشار فرق التواصل المجتمعى بقرى ونجوع صعيد مصر، بهدف الوصول إلى المواطنين فى القرى والمناطق النائية وتقديم الخدمات الطبية ورفع مستوى وكفاءة الخدمات الصحية لمواطنيها.

وتابع أن القوافل الطبية التى انطلقت بمحافظات صعيد مصر، شملت كل التخصصات الطبية (باطنة، وجراحة، وعظام، وأطفال، وأسنان، ومسالك بولية، وجلدية، وأنف وأذن، وصدر)، مشيرًا إلى هناك 600 ألف مواطن انتفع من الخدمات الطبية المجانية بهذه القوافل الطبية.

واستطرد أنه تم تقديم التوعية الصحية لمليون مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعى، التى تجوب كافة محافظات الصعيد خلال "أسبوع التوعية بصعيد مصر"، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة بما يساهم فى الاهتمام بالصحة العامة، بالإضافة التى توعيتهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحثهم على الإسراع والتسجيل بموقع وزارة الصحة الالكترونى لتسجيل وتلقى لقاح كورونا.

ولفت إلى توفير فرق من الأطقم الطبية والتواصل المجتمعى، لتنظيم زيارات للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مقرات إقامتهم، لتسجيلهم على موقع تلقى لقاح فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، فضلًا عن عقد 150 ندوة تثقيفية للمواطنين بمحافظات صعيد مصر، بهدف تقديم خدمات التوعية الصحية المجانية، فضلًا عن توعيتهم بمبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد أنه تطعيم 200 ألف مواطن، باللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال العيادات المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، موضحًا أن فرق التواصل المجتمعى تقوم بتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعى ورفع المناعة المجتمعية.

ولفت عبدالغفار أنه تم توقيع الفحص الطبى على 500 ألف مواطن وتقديم العلاج بالمجان، ضمن مبادرات الصحة العامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى شملت "مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب السمنة، مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثى الولادة، مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى".

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان تستهدف التوسع فى حملات التوعية الصحية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل جيدة مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظى لتحقيق التواصل الدائم من خلال فرق التواصل المجتمعى على أرض الواقع، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق توحيد الخدمات الصحية وربطها ببعضها البعض من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تستهدف الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وتابع أنه يجرى التوسع أيضًا، فى تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من خلال العيادات المتنقلة التابعة إلى حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظات الدلتا والقناة ووجه بحرى، بهدف الوصول إلى المواطنين بكافة القرى والمناطق النائية وتقديم التوعية الصحية، بهدف رفع الوعى الصحى للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.