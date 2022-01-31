وزير الزراعة يبحث الاستثمار الزراعى والسمكى للعرب والأجانب

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك على هامش مشاركة وزير الزراعة فى المؤتمر والمعرض الدولى للثروة السمكية المقام حاليا بالعاصمة السعودية الرياض.
واستعرض القصير مع المستثمرين آفاق الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى فى مصر وأطلعهم على حزمة الحوافز التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى هذا المجال، خاصة بعد تهيئة مناخ الاستثمار والإصلاح التشريعى، وكذلك الطفرة غير المسبوقة فى مجال البنية الأساسية، والتى شهدتها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد وزير الزراعة للمستثمرين العرب والأجانب ترحيب الدولة المصرية بالاستثمار الأجنبى.. مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة ومتاحة سواء فى مجال الاستثمار الزراعى بصفة عامة وفى مجال الاستزراع السمكى بصفة خاصة.
حضر اللقاء الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية والتمثيل التجارى المصرى بالمملكة العربية السعودية.
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