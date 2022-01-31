نائب محافظ المنيا يقود حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قاد نائب المحافظ، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحى جنوب مدينة المنيا، بمشاركة قوة أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، وعدد من الجهات المعنية، حيث تمكنت الحملة من ضبط أحد الأماكن محاط بسور من البلوكات داخل الكتلة السكنية بمنطقة أبو هلال بحى جنوب المدينة، ويتم إدارته كمقهى بدون ترخيص، حيث تبين بالمعاينة عدم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 100 شيشة داخل المكان، كما أصدر المحافظ توجيهاته بإزالة السور وكافة التجهيزات بالمكان ورفع كافة الإشغالات والتحفظ على جميع المضبوطات، حيث حرص نائب المحافظ على التواجد مع جميع الأجهزة التنفيذية حتى إنهاء كافة أعمال الإزالة ورفع الإشغالات من المكان.
وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات لغلق المقاهى والكافيهات التى تُدار بدون تراخيص، والمخالفة لقرارات الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك لمواجهة المخالفات الإدارية والصحية والبيئية.
وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المخالفين وهناك إجراءات رادعة فى انتظار من يخالف وخاصة خلال الفترة الراهنة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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