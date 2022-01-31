القوي العاملة: تعيين 108 شباب وصرف 372 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح قامت بتعيين 108 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاباً من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 369 طالب عمل منهم 17 من ذوي القدرات.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر ديسمبر الماضي- أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً باستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالى 372 ألفاً و 500 جنيه لـ 314 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 101 منشأة ، والقيام بـ 17 حملة تفتيشية ، وبحث شكوتين، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 27 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعقد ندوة توعية، فضلاً عن منح 17 ترخيص لمنشأة .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 97 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 235 منشأة، وعمل 9 حملات تفتيشية، وأسفر عن تحرير 30 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 15 شكوى عمالية .