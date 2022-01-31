هيئة الدواء المصرية: ورشة تدريبية حول كيفية اختيار الاختبارات المثلى للمواد والمنتجات...

نظمت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل لممثلي عدد من الشركات المصرية، العاملة في سوق الدواء المصري، حول كيفية اختيار الاختبارات المثلى للمواد الصيدلية الفعالة والمنتجات الصيدلية الجديدة، باختلاف صياغتها ووضع معايير قبول لها لضمان كفاءة وفاعلية المنتجات الصيدلية طبقا لأحدث الارشادات و الدساتير العالمية.
ياتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية، علي تقديم الدعم المستمر للشركات لتوطين صناعة الدواء في مصر ومواكبة التطورات العالمية الحديثة بما يضمن ضمان و جودة وفاعلية الدواء المصري.
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