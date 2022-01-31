«عجز المعلمين» و«مدونة سلوك للمؤسسات الإعلامية» و« التحول الرقمي».. الشيوخ يحيل 10 اقتراحات برغبة للحكومة لاتخاذ اللازم  

/676377/عجز-المعلمين-ومدونة-سلوك-للمؤسسات-الإعلامية-و-التحول-الرقمي-الشيوخ-يحيل-10-اقتراحات-برغبة-للحكومة-لاتخاذ-اللازم

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إلى الحكومة نحو 10 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

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وتشمل التقارير ثلاث تقارير للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة الأول مقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالى ووظيفى خاص بالمعلمين.

تقارير لجنة التعليم والبحث العلمى

ويتعلق الاقتراح برغبة الثانى والمقدم من النائبة راجية الفقى بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.

أما الاقتراح برغبة الثالث فهو مقدم من النائب محمد تركى بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.‎

تقارير لجنة الإسكان

وتتضمن أيضا ثلاثة تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية، حيث يتضمن التقريرالأول اقتراح برغبة من النائب خالد سعيد بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولا إلى منطقة الروبيكى بطول 60 كم، ويشمل التقرير الثانى اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الاطناوى بشأن إنشاء كوبرى على النيل بمغتغة، والتقرير الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الحكيم العش بشأن تحويل قرية اولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.

تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار

كما تشمل التقارير أيضا ثلاثة تقارير للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار عن تقتراحات برغبة، حيث ييتضمن التقرير الأول اقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

أما التقرير الثانى فهو عن اقتراح برغبة من النائب محمود القط بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018، فيما يتضمن التقرير الثالث اقتراح برغبة من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.