مجلس الشيوخ يحيل 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمى إلى الحكومة..أبرزها تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات

/676381/مجلس-الشيوخ-يحيل-3-تقارير-للجنة-التعليم-والبحث-العلمى-إلى-الحكومةأبرزها-تعظيم-الاستفادة-من-الكفاءات-والموارد-الموجودة-بهيئة-تنمية-صناعة-التكنولوجيا-المعلومات

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إلى الحكومة نحو 10 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، منها 3 اقتراحات من لجنة التعليم والبحث العلمي لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

دوت الخليج

الشيوخ يحيل 3 تقارير للجنة التعليم إلى الحكومة

وتشمل التقارير ثلاث تقارير للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة الاول مقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالى ووظيفى خاص بالمعلمين.

ويتعلق الاقتراح برغبة الثانى والمقدم من النائبة راجية الفقى بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.

أما الاقتراح برغبة الثالث فهو مقدم من النائب محمد تركى بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.‎

الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون العمل برئاسة أبو شقة مع تغيب المستشار عبد الوهاب عبدالرازق

افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ومن المقرر أن يتم خلالها إستكمال مناقشة باقى مواد مشروع قانون العمل.

وكان المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، أمس، على أن يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسة اليوم.

وانتهى المجلس في جلسته العامة أمس، من 152 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والبالغ عددها 267 مادة.