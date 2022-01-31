/676370/المترو-يرفع-حالة-الطوارئ-للتعامل-مع-الأمطار-وانتظام-حركة-القطارات

أعلنت شركة تشغيل المترو، اليوم الاثنين، عن استمرار انتظام حركة قطارات خطوطها وعدم تأثرها بموجة الطقس السئ وسقوط الأمطار التي تتعرض لها القاهرة الكبرى، اليوم، مع رفع حالة الطوارئ وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار المتوقع وفقما توقع خبراء الأرصاد.

دوت الخليج

شركة المتر طالبت قائدى القطارات ضرورة تخفيض سرعة المترو فى المحطات السطحية بالخطوط الثلاثة حال السقوط الغزير للأمطار، كما شددت على ضرورة التنسيق مع غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة انتظام حركة المترو خلال فترات سقوط الأمطار.

التعامل السريع مع أى تراكمات لمياه الأمطار

شركة المترو شددت أيضا على التعامل السريع مع أى تراكمات لمياه الأمطار على شريط خطوط المترو سواء من خلال شفطها أو تخفيض السرعة، وإيقاف حركة المترو فورا إذا ارتفعت تراكمات الأمطار على شريط المترو بما يؤثر على سلامة التشغيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، استمراراً لانخفاض درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار على شمال الصعيد تكون خفيفة ، مع نجوم فرص أمطار خفيفة أيضا على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.