أحمد فهمي عن أزمة حسن الرداد بشأن الرياض: "رده كان شيك" (فيديو)

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اشتعلت موقع التواصل الإجتماعي بسبب تصريحات الفنان حسن الرداد بشأن الرياض مما أثار الهجوم عليه وذلك لعد تحريف كلامه وانتشار الشائعات عنه، ودافع عن حسن رداد العديد منالفنانين بينهم الفنان أحمد فهمي.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل دفاع الفنان أحمد فهمي عن أزمة حسن الرداد بشأن الرياض وذلك خلال السطور القادمة.

الفنان أحمد فهمي عن أزمة حسن الرداد

قام الفنان أحمد فهمى بالتعليق على الهجوم المنتشر من قبل البعض حول تصريحات الفنان حسن الرداد بشان رغبته للاقامة فى السعودية، وذلك خلال حضوره حفل joy Awards.

وقال الفنان أحمد فهمى فى تصريحات مع Et بالعربي : “بمعرفتى للفنان حسن الرداد أعرف أنه ميقصدش التقليل من ريادة مصر الفنية، واللي قاله حسن الرداد كان رد شيك، خصوصاً بعد حسن الضيافة والمعاملة اللي اتعاملنا ببها كفنانين مصريين فى الحفله، والكلام خد شكل مختلف عن اللي يقصده”.

دفاع تركي أل الشيخ عن حسن الرداد بعد أزمته

وعلق المستشار تركي آل الشيخ على الهجوم والإنتقادات التي تعرض لها حسن الرداد قائلا:”لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد ؟ فالمملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحاضر وإلى آخر الزمان أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأرض الخير والامن والامان وحاضنة الفن والاعلام التي تسعد بوجود اكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود أكثر من 600 الف سعودي في مصر الحبيبة”.

وتابع أل الشيخ:”تركتو كل هذه الايجابيات والحفل الكبير الغير مسبوق بشهادة الجميع، وتم التركيز بشكل تافه على نقاط غير خافي الهدف منها”.

ووجه المستشار تركي أل الشيخ كلمة فى نهاية خطابه لكل ناجح وإلى أعداء النجاح:”أقول لكل ناجح عربي خصوصا والعالم عامة ابواب المملكة مفتوحة لك، ولابداعك وداعمة لك بوجود قائد ملهم ورؤية عظيمة، واقول لكل تافه استمر في تفاهتك واستمتع بنجاح الاخرين، تحياتي لكل من حضر ومعذور كل من لم يستطع الحضور لظروفهم، حفظ الله بلدي وقيادتي وكل البلاد العربية”.