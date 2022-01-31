الموت يفجع الفنان محمد جمعة.. تفاصيل

رحلت عن عالمنا صباح ،اليوم الإثنين، والدة الفنان المصري محمد جمعة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الوفاة أو موعد ومكان تشيع الجثمان.

دوت الخليج يرصد وفاة والدة محمد جمعة

وفاة والدة محمد جمعة

وأعلن جمعة وفاة والدته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا في تأثر شديد: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماتت من كنت أرحم بها، أمي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء".

محمد جمعة عن دوره في فيلم تمسايح النيل

على الصعيد الآخر، تحدث الفنان محمد جمعة لموقع «دوت الخليج» عن تفاصيل دوره في الفيلم قائلا: ”أنا بعمل في الفيلم دور جوز بنت خالد الصاوي وبنتأمر أنا ومحمد ثروت عشان نحاول ناخد فلوسه”.

أعمال محمد جمعة في رمضان

وعن أعماله في رمضان قال:”في فرمضان ان شاء الله عمل بس مش هعلن عليه دلوقتي”.

صعوبات الفيلم

وعن الصعوبات التي واجهته في الفيم قال:”البني ادمين اللي معايا حمدي الميرغني ومصطفى الناس دي هي اصعب شئ في الفيلم، مُتعبين مُرهقين مكناش بننام مش بينيمونا بيسهروا طول الليل وبيهزروا ومش عارفين نشتغل”.

معلومات عن الفنان محمد جمعة

هو ممثل مصري، ولد في 9 ديسمبر عام 1978في الفيوم، بدأ حياته الفنية بعدة أدوار هامشية ببعض الأفلام والمسلسلات مثل مسلسل “أحلام مؤجلة” وفيلم “عن العشق والهوى”، وظل يتدرج في الأعمال حتى عرفه الجمهور وبرز في الدور الذي قام بتمثيله بمسلسل “هانم بنت باشا”، وذاع صيته بعدها في العديد من المسلسلات الشهيرة مثل “شمس الأنصاري، سيدنا السيد، الركين وخيبر”.

خريج معهد الفنون المسرحية من قسم إخراج وتمثيل وكانت بدايته جزئياً عام 1999.

يعمل بشكل منتظم في الفن منذ عام 2002، وقد شارك في أعمال عديدة، سأذكر منها على سبيل المثال:«لدواعي أمنية» مع "كمال الشناوي" من إخراج محمد فاضل، و«هانم بنت باشا» مع حنان ترك للمخرج سعيد حامد. قد تكون المشكلة في حجم الأدوار التي لم تظهر موهبته ودراسته، ولكن بعد ان حصل عليَّ أدوار لها تأثير؛ استطاع لفت الأنظار له ولعمله وموهبته.

وفي موسم رمضان عام 2018 قام بالاشتراك في 3 مسلسلات وكان يهتم بالتنوع في الادوار حين لعب دور الشخصية الكوميدية الجادة "عم ضياء" في مسلسل "الوصية"، وهذا كان جزء كبير من نجاح محمد جمعة حيث ان هذه الشخصية جديدة من نوعها علي مكتبة اعمالة والتي تضم ما يقارب 48 عمل فني منها ادوار استثنائية وادوار شرفية وادوار رئيسية.