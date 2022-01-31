/676380/الصور-الأولى-من-جنازة--المخرج-نبيل-الجوهري

أعلنت نقابة السينمائيين ،اليوم الإثنين، وفاة المخرج المصري نبيل الجوهري، دون الكشف عن أسباب الوفاة، ومن المقرر تشيع جنازة الراحل بعد صلاة ظهر من مسجد السيدة نفيسة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الصور الأولى من جنازة المخرج القدير نبيل الجوهرى و>لك خلال السطور القادمة.

الصور الأولى من جنازة المخرج نبيل الجوهري

بدأ المخرج نبيل الجوهري عمله كمدير تصوير في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها «عفوا هذا حقي»، بطولة سميحة أيوب، وهالة صدقي، ومحمد وفيق، و«صباح الورد»، بطولة يوسف شعبان، ومديحة يسري، وإيمان الطوخي، وحسن حسني، وشريف منير، ومدحت صالح.

و«النوة» بطولة فردوس عبدالحميد، ومحمود الجندي، وطلعت زكريا، وأحمد آدم، وأحمد السقا، هذا بالإضافة إلى عمله أيضًا كمخرج منفذ في أكثر من مسلسل.

نقاية السينمائين تنعي وفاة نبيل الجوهري

ونعته النقابة، في بيان لها قائلة: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج نبيل الجوهري، الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

موعد تشيع جثمان نبيل الجوهري

وكشف البيان موعد الجنازة: "اليوم الإثنين الموافق 31 يناير 2022، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة".

مسيرة نبيل الجوهري الفنية

يذكر أن نبيل الجوهرى أخرج مسلسلاً واحداً خلال مشواره وهو «بالأمر المباشر» عام 2012 وكان آخر أعماله، من بطولة نهال عنبر، جمال عبد الناصر، أحمد عزمى، ياسر فرج، مروى عبد المنعم، زيزى البدراوى، ياسمين جمال، وفاء مكى، خليل مرسى، ناصر سيف، شدى جودت، ميار الغيطى، عزة بهاء، خالد محمود، محمد عبد الجواد وتأليف زكريا السيلى.

نبيل الجوهري بدأ عمله كمدير تصوير بعدد من المسلسلات، بعدها عمل كمخرج منفذ بالعديد من الأعمال منها: "البوابة الثانية، على باب الوزير، أولاد عزام، الثعلب.

وعن العمل الذي يتمنى تقديمه، قال: "أتمنى تقديم عمل فيه روح الثورة وملتهب، وفيه حياة تمس مشاكل الناس بصدق"، لافتًا إلى أن أهم السلبيات التي ظهرت في المجتمع بعد الثورة هي وجود انفلات أخلاقي غير عادي ومستغرب، داعيًا الجميع إلى التكاتف والعمل من أجل إعادة ما يتميز به المجتمع المصري من أخلاق.