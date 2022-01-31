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"جميل بكل مصايبه".. ردود الأفعال على الحلقة الثانية من مسلسل نقل عام

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مونيكا فليمون 0 تبليغ

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عُرضت الحلقة الثانية من مسلسل نقل عام، بطولة محمود حميدة، الذي بدأ عرض على قناة ON الفضائية منذ يومين، وأنتشرت آراء الجمهور بمجرد عرض الحلقة الأولى، عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج 

الحلقة الثانية من مسلسل نقل عام

يتبادل رواد مواقع السوشيال ميديا آرائهم عن مسلسل نقل عام، الذي بدأ عرضه منذ يومين على قناة ON، من بطولة محمود حميدة سميحة أيوب وسوسن بدر، وبمشاركة عدد من النجوم الشباب، وتزايد التفاعل الإجابي وآراء الإعجاب بالمسلسل عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وجاءت بعضها كالآتي:

قال أحد متابعي المسلسل:" مسلسل نقل عام جميل جدا بكل مصايبه اللي من اول حلقه"، حيث أن المسلسل يميل للطابع الدرامي، الذي يناقش مشاكل كثيرة في حياة أحد السائقين بهيئة النقل العام.

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وبدأ الجمهور في تقييم المسلسل، فكتبت أحد مستخدمي تويتر، وقالت:"مسلسل نقل عام دا تحفة/١٠ بجد".

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وعلى نفس النهج جاء تعليق آخر يقول:" في مسلسل اسمه نقل عام 100%"، وهذا يدل على إعجاب الناس بهذا النوع من الدراما التليفزيونية.

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وجاءت تعليقات أخرى تتحدث عن أداء الفنان الكبير محمود حميدة بطل المسلسل، وقال أحدهم:"محمود حميده شكله عامل عظمه في مسلسل نقل عام".

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وشارك أحد مستخدمي تويتر شعورها أثناء متابعة مسلسل رأي عام، وقالت:" مسلسل نقل عام.. تحس بروح محمود عبد العزيز  و صوت خالد النبوي و حركاتو حاضرين معاك".

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وجاء أحد التعليقات عن المستوى المعناه في المسلسل وقال:" فيه مسلسل شكله  دراما كوين اسمه نقل عام وانا ست صاحبه مرض".

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إعجاب الجمهور بموسيقى نقل عام

جاء أحد التعليقات الإجابية الخاص بمسلسل نقل عام، عن الموسيقى الخاصة بالمسلسل، فكتب حساب خاص على تويتر، وقال:" تراك مسلسل نقل عام  جامد جمدان بجد مش طبيعي".

الإعجاب بالنجوم الشباب في مسلسل نقل عام

شارك عدد من أبناء النجوم الكبار في هذا العمل، مثل محمد محمود عبد العزيز، نور خالد النبوي  وأميرة أديب، فجاء، فقالت واحدة من المتابعين:" مسلسل نقل عام للمجتهدين من ابناء العاملين فالوسط الفني".

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وزاد إعجاب الجمهور بكل الفنانين الصغار والوجوه الشابة التي شاركت في مسلسل نقل عام، وأشادوا بأدائهم، رغم مشاركة بعضهم للمرة الأولى في عمل فني بشكل إحترافي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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