/676386/عمرو-القطامي-إطلاق-أول-سلسلة-تعليمية-عن-البورصة-للأطفال-وذوي-الهمم-يؤكد-تنشئة-أجيال-جديدة-بفكر-استثماري

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بإطلاق أول سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوى الهمم ، مؤكدًا أنها يترتب عليها تنشئة أجيال جديدة تكون بفكر استثماري ويؤكد استراتيجية الدولة المصرية نحو إدماج ذوي الهمم في كل مناحي الحياة.

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وأكد القطامي، في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية تهدف لتنشئة أجيال جديدة تكون بفكر استثمارى، ورفع مستويات وعى ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار فى البورصة، وذلك باعتبارها ضلع رئيسي في الاقتصاد المصري حيث أن سوق الأوراق المالية يعد من أحد المكونات الهامة والأكثر حيوية لاقتصاد السوق الحر.

عمرو القطامي: إطلاق أول سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوي الهمم يؤكد تنشئة أجيال جديدة بفكر استثماري

وبين القطامي، أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الأخيرة على الانتصار لحقوق "ذوى الإعاقة" في كافة المجالات، وهو ما رصدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص تمكينهم، والتأكيد على أن الدستور كفل حقوقهم المختلفة وتوفير فرص عمل، وهو ما انعكس وتترجم فى إصدار قانون الأشخاص ذو الإعاقة عام 2018 كأول تشريع مصرى شامل لحقوقهم، هذا بجانب التزام الدولة بتمثيلهم بشكل ملائم وطبقا لما ينص عليه الدستور فى البرلمان بغرفتيه " مجلسي النواب والشيوخ".

اهتمام الدولة بذوي الاعاقة

ولفت "عضو مجلس النواب"، إلى أن هناك اهتمام كبير بالأشخاص ذوى الإعاقة حيث جاء دستور مصر 2014 ليضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم التي أصبحت واجبًا على الدولة بكافة مؤسساتها، وذلك من خلال إضافةُ عدة مواد للدستور الحالى تُلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ودمجهم فى المجتمع ، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالةِ وتكافؤ الفرص وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية.