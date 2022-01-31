/676387/مصرع-19-شخصا-بالعاصمة-البرازيلية-ساو-باولو-بسبب-انهيارات-وفيضانات

قال مسؤولو السلامة العامة في ولاية ساو باولو البرازيلية، إن الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الولاية أودت بحياة 19 شخصا على الأقل منذ يوم الجمعة بينهم 7 أطفال، فيما قالت سلطات الولاية إن 9 آخرين أصيبوا بسبب الأمطار وأن 4 أشخاص في عداد المفقودين، في حين تشردت قرابة 500 أسرة في أنحاء الولاية.

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وتفقد حاكم ساو باولو، جواو دوريا، المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات وهو على متن طائرة، وقال إنه وافق على مساعدة طارئة للمناطق المنكوبة قيمتها 2.79 مليون دولار أميركي، فيما أعلنت الحكومة الاتحادية في بيان صدر عن وزارة التنمية الإقليمية إنها تراقب الوضع. فيضانات أودت بحياة أشخاص في شمال شرقي البرازيل

الأمطار الغزيرة منذ ديسمبر تسببت في حدوث فيضانات أودت بحياة أشخاص في شمال شرقي البرازيل، وهددت بتأخير الحصاد في الغرب الأوسط وأجبرت على وقف عمليات التعدين في ولاية ميناس جيرايس لفترة وجيزة.

انهيار سدين في ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل

السلطات المحلية أكدت إن سدين انهارا في ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع، ما أدى إلى غمر أنهار محلية ممتلئة بالفعل، وهو ما ينذر بوقوع فيضانات عارمة. كما انهار سد إيجوا الذي يقع بالقرب من مدينة فيتوريا دا كونكيستا في جنوب باهيا، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان المعرضين للخطر على امتداد النهر، لا سيما في بلدة إيتامبي، كما انهار سد ثان بسبب ارتفاع مناسيب المياه في جوسيابي على بعد 100 كيلومتر شمالا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان للانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.

على جميع السكان إخلاء ضفاف نهر فيروجا

ولم تشر تقارير وقتها عن وفيات أو مصابين رغم تضرر الجسور والطرق، وكتب مجلس بلدية إيتامبي على حسابه الرسمي في إنستجرام ”انهار سد (وراءه) كمية كبيرة من المياه، ومن المتوقع أن تشهد بلدية إيتامبي فيضانا قويا، موضحاً أنه يتعين على جميع السكان إخلاء ضفاف نهر فيروجا بشكل عاجل“.