/676350/الصحة-تكشف-عدد-المصابين-بحريق-منطقة-الحسين-بالقاهرة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعداد المصابين في حادث الحريق الذي شب مساء أمس الأحد، في عقار مكون من 3 طوابق بحي الحسين أمام مسجد الحسين في محافظة القاهرة.

دوت الخليج

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق أسفر عن إصابة 11 مواطنا باختناق، في حادث الحريق الذي شب بعقار مكون من 3 طوابق بحي الحسين أمام مسجد الحسين في محافظة القاهرة

وأوضح «عبدالغفار» أنه فور الإبلاغ عن الحريق تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسين الجامعي، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط المنطقة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم الخدمة الطبية للمصابين.

كان قد نشب حريق ضخم بمحيط مسجد الإمام الحسين بمنطقة المشهد الحسيني بالقاهرة، فيما هرعت سيارات الإطفاء للسيطرة عليه، حيث تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق بجوار المسجد، وتم إخطار غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماده.

قوات الحماية المدنية بالقاهرة

فيما عززت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تواجدها بمحيط حريق مبنى بحي الجمالية؛ لمحاصرة ألسنة النيران وتقليل حجم الخسائر، وذلك فور نشوب حريق في الطابق الأخير لأحد المباني مبنى خلف مسجد الحسين وسط انتشار رجال الحماية المدنية وكردون أمني فرضته الشرطة.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة النجدة بلاغ بنشوب حريق بجوار مسجد الإمام الحسين، وأخطرت بدورها غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق.