/676358/الصحة-تعلن-عدد-الحاصلين-على-الجرعة-التنشيطية-من-لقاح-كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن عدد من حصلوا على الجرعة التنشيطية الثالثة بلغ نحو ٦١٨ ألفا و٧٦١ جرعة تنشيطية او ما يطلق عليها الجرعة الثالثة للمواطنين الذين مرَّ على حصولهم على لقاح فيروس كورونا 6 شهور من الجرعة الثانية للقاح بهدف تنشيط المناعة.

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كما كشفت وزارة الصحة عن إجراءات تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، وأضافت أن كل مَن مرَّ على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا 6 شهور سوف تصله رسالة على الهاتف لأخذ الجرعة الثالثة، وأوضحت أنه لا توجد أي إجراءات مطلوبة للحصول على الجرعة الثالثة والتوجه إلى المكان المحدد وفق الرسالة المرسلة للمواطن، مشيرة الى انه لا يوجد تسجيل للحصول على الجرعة الثالثة نظرًا لأن وزارة الصحة لديها قاعدة بيانات بمنظومة اللقاحات، ويتم إرسال الرسالة مباشرة، مؤكدة أنه ليس بالضرورة أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع اللقاح الذي حصل عليه المواطن من قبل.

وزارة الصحة والسكان، كانت قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 1974 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 356274 حتى أمس.

إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار ، أنه تم تسجيل 2210 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

زوال الأعراض المرضية

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 423688 من ضمنهم 356274 حالة تم شفاؤها، و22604 حالات وفاة. وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.