عاجل- سحب ورياح.. الأرصاد تكشف عن فرص سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة. وأعلنت الهيئة استمرار السحب على مناطق من السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وأوضحت الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ما يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية بالبحر المتوسط. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، بحسب هيئة الأرصاد: القاهرة: العظمى 15 _ الصغرى 10 الإسكندرية: العظمى 16 _ الصغرى 11 الزقازيق: العظمى 15 _ الصغرى 10 كاترين: العظمى 12 _ الصغرى 02- سوهاج: العظمى 17 _ الصغرى 05 أسوان: العظمى 19 _ الصغرى 07 حلايب: العظمى 20 _ الصغرى 12

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