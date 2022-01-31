القباج تترأس الاجتماع الأول لبلورة مشروع مبادرة دعم التربية الإيجابية

جدة - نرمين السيد - ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المُشكلة بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2021 بشأن بلورة مشروع دعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية: "التربية.. مشاركة".





جاء ذلك برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، وعضوية كل من الوزارات المعنية بقضايا التنشئة والتربية وهم وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى، والداخلية، والصحة والسكان، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة، والمجلس الاستشارى لكبار علماء وخبراء مصر، وأربعة خبراء من المتخصصين فى علم نفس الطفولة والمراهقة، وطب الأطفال والإرشاد الأسرى، والاجتماع، والاتصال الجماهيرى.

وتهدف المبادرة إلى تثقيف أولياء الأمور بسبل التربية الإيجابية وتعزيز الوعى الصحيح فى التعامل مع الأطفال والنشء، وإتاحة الاستشارات الأسرية اللازمة لأولياء الأمور خصوصًا من هم فى بداية حياتهم الزوجية، بالإضافة إلى توفير أنشطة عملية وأدوات توضح كيفية التعامل مع الأبناء فى مختلف المراحل العمرية، بالإضافة إلى الحث على التواصل مع الجهات العاملة فى مجال الأسرة المصرية بشأن جهودها وأنشطتها البحثية والعلمية لبلورة مضمون المبادرة والاستفادة ما أجرته تلك الجهات من دراسات وبحوث ميدانية فى قضايا التربية الأسرية.

وأكدت نيفين القباج أن القيادة السياسية تحث على دمج المبادئ والقيم الصحيحة المبنية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتنشئتهم على السلوكيات الصحية التى تحافظ على نمائهم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعليم والثقافة واحترام الاختلاف.

وأضافت أن أهم تدخلات وزارة التضامن فى التربية الأسرية الإيجابية تتمثل فى وضع منهج تثقيفى وتربوى للأسر التى لديها أطفال فى الفئات العمرية المختلفة بدءًا من الميلاد وحتى 6 سنوات، ومن 7-13 سنة، ومن 14-18 سنة، وتعميم المنهج من خلال الرائدات الاجتماعيات، والحضانات، ومنظمات المجتمع المدنى، والشباب من الجنسين داخل الجامعات، ووسائل الإعلام الجماهيرى والتواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى تطوير قدرات الكوادر المختلفة ببرامج الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة تستكمل برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ببرامج الاستشارات الأسرية ما بعد الزواج لضمان الحفاظ على علاقة صحيحة يسودها الاحترام والمشاركة بين أفراد الأسرة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أهمية إعداد استراتيجية متكاملة لوضع رؤية التغيير المرجو إنجازه بالشراكة مع الخبراء والمتخصصين فى المجال، وبالاستعانة بالخبرات الدولية فى ذلك المجال، على أن يتم تنفيذ أنشطة سريعة فى الوقت الحالى لحين الانتهاء من الاستراتيجية.

كما تم الاتفاق على تكوين لجنة من الأطفال والنشء لتقصى آرائهم فى طموحاتهم نحو التربية السليمة وفى توضيح المشكلات التى قد تضغط عليهم أو تزعجهم من القائمين عليهم مع أهمية تسليط الضوء على واجباتهم وحقوقهم، وأخيرًا تم الاتفاق على اختيار سفراء التربية الإيجابية من الرياضيين والفنانين والشخصيات المؤثرة فى المجتمع.