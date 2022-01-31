سلع غذائية بتخفيضات 60% ضمن المرحلة 21 لـ كلنا واحد (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.





وتأتى الحملة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، حيث توفر كافة مستلزمات الأسرة من(سلع غذائية "استراتيجية، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا)، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.