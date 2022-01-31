وزير الرياضة يتابع نتائج برنامج "جسور الأمل" بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مسئولي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لمناقشة أخر نتائج برنامج “جسور الأمل” الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة لدعم أصحاب الهمم على مستوى محافظة الجمهورية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية.

يهدف برنامج “جسور الأمل” إلى تقديم خدمات متكاملة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف القدرات الخاصة، وبرامج توعوية لأسرهم ولأولياء أمورهم تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم من خلال إقامة 60 مركزاً داخل مراكز الشباب على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

وتم الانتهاء من إنشاء 20 مركزاً حتى الآن فى محافظات " المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، البحر الأحمر، القليوبية، الإسكندرية، سوهاج، قنا، بنى سويف، والفيوم"، وتباعاً يتم إقامة المراكز الأخرى طبقاً للعدد المستهدف خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يعكس الشراكة المثمرة بين الجانبين المصرى الإماراتى بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من أصحاب القدرات والهمم، والعمل على دعم ومساندة ذوى القدرات والهمم وتوفير ما يحتاجونه من متطلبات، ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والبرامج وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

أشاد الوزير بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتفاهم المشترك نحو دعم ذوى القدرات والهمم، والاتفاق على عقد اجتماعات أخرى مقبلة لاستعراض الوضع العام المتعلق بتنفيذ البرنامج ومقترحات إقامة فعاليات وأنشطة عامة تنضم للبرنامج.