انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على أحداث حريق حي الحسين بمدينة القاهرة مساء أمس الأحد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة أحداث الحريق الذي شب أمس بمنطقة الحسين بمدينة القاهرة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الحريق الذي خلف بعض الإصابات دون وقوع ضحايا، والذي شب مساء أمس الأحد في أحد العقارات المكونة من ثلاثة طوابق بجوار مسجد الحسين، لتهرول سيارات الدفاع المدني إلى مكان الحادث منعا لعدم حدوث خسائر بشرية.

وزارة الصحة تعلن عن إصابة 11 مواطنا في الحريق

وفي بيان لوزارة الصحة والسكان عبر المتحدث الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار، أن الحريق الواقع بمنطقة الحسن أسفر عن إصابة 11 مواطنا بالإختناق نتيجة الأدخنة المتصاعدة من نشوب الحريق، وتم إنقاذ الكثير من الأهالي المتواجدين بالعقار المنشوب به الحريق عبر طاقم أفراد الدفاع المدني.

الدفع بعدد 10 سيارة إسعاف

كما أكد الدكتور حسام عبدالغفار في هذا الصدد أنه تم الدفع بعدد 10 سيارة إسعاف، بمجرد الإبلاغ عن مكان الحادث الذي نشب به الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسين الجامعي، مع تلقيهم للعلاج والرعاية الطبية اللازمة، حتي يتم تحسن حالتهم الصحية وإكتمال شفاؤهم.

جاهزية المستشفيات لإستقبال المصابين

وفي سياق متصل أكد المتحدث عن وزارة الصحة المصرية عن تجهيز كافة المستشفيات بمحيط المنطقة، مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلا عن توافر أكياس الدم والبلازما لتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

وزير الاوقاف يؤكد عدم تأثير الحريق على مسجد الحسين

أكد وزير الاوقاق أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الحسين، بأحد العقارات الأثرية لم يلحق أي ضرر بالمسجد والحمدلله، مع التمني بالسلامة للجميع، وأكد وزير الأوقاف قيامه بتوجيه رئيس القطاع الديني ومدير مديرية الأوقاف بالقاهرة بمتابعة ذلك الأمر لحظة بلحظة.