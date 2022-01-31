/676393/تنمية-المشروعات-يعلن-تفاصيل-مجموعة-الخدمات-غير-المالية-لاستقرار-المشروعات-ونموها

كشف الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن المحاور التي اعتمد عليها قانون تنمية المشروعات الجديد تقوم على مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم لمساعدتهم على الاستمرار والنمو ، مشيراً إلى أن القانون تضمن قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة .

دوت الخليج

وأضاف رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن جهاز تنمية المشروعات بدوره يقوم من خلال فروعه بكافة المحافظات بمساعدة أصحاب المشروعات على القيد في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية. وأشار عباس أنه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميل في الجهات الحكومية المختلفة بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.

مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع

وأضاف عباس أن الجهاز يقدم خدمات متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار والنمو ويعتمد الجهاز في ذلك على عدد من الخدمات منها مساعدتهم فى عرض منتجاتهم بشركات القطاع العام والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، موضحاً أنه خلال عام 2021 شارك 396 مشروعا في هذه المنافذ نجحوا في تحقيق مبيعات بلغت6.5 مليون جنيه.

وأضاف عباس أنه في ضوء ظروف أزمة كورونا يقوم الجهاز بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم اليكترونيا وتيسير حصول المشروعات المتميزة على فرص تصديرية للوصول إلي الأسواق الخارجية وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بالتصدير.