أدعية سقوط الأمطار مكتوبة ، نظرًا لحالة الطقس السيئة التى تشهدها البلاد فإن عمليات البحث خلال الفترة الحالية تزداد عن الأدعية المناسبة لذكرها فى هذا التوقيت، حيث دعوات المسلمين فى جميع الأنحاء من أجل صلاح الحال ويسر الأمور.

دوت الخليج

أدعية سقوط الأمطار مكتوبة

ويتردد على ألسنة المواطنين أدعية مذكورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتى يداوم المسلمون فى شتى بقاع الأرض على ذكرها بشكل دوري ومنتظم عند سقوط الأمطار.

وتشهد البلاد فى الوقت الحالي، حالة طقس شديدة السوء على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسقط أمطار غزيرة على محافظات متعددة شمال البلاد مثل الإسكندرية والسلوم ومطروح وأيضًا المدن الساحلية التى تقع فى الوجه البحري مثل الإسماعيلية وبورسعيد وغيرها من المدن الأخرى.

أبرز أدعية سقوط الأمطار مكتوبة

وهناك أدعية متعددة منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهى تتصل أحيانًا بسقوط أمطار أو عند هبوب عواصف رعدية أو رياح أو مطر، وهو ما نشير إليه فى السطور التالية:-

دعاء سقوط الأمطار:- عند سقوط أمطار فى أى مكان من بقاع الجمهورية، يلزم علينا فقط أن نقول:- اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك.

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وعند حدوث عاصفة رعدية يجب أن نقول التالي:- اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.