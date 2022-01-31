/676402/بعد-تأهل-الفراعنة-لنصف-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-هل-يقبل-رضا-عبد-العال-يد-كيروش

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" فيديو لحلقة من برنامج البريمو والمذاع على قناة " ten" يظهر فيها الكابتن رضا عبد العال مع مقدم البرنامج محمد فاروق، ليعد بتقبيل يد كيروش في حال تأهل المنتخب الوطني للنصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية.

دوت الخليج

رضا عبدالعال: ما برجعش في كلامي

وجاء بالفيديو مقدم البرنامج محمد فاروق يسأل الكابتن رضا عبد العال: "كابتن رضا عبد العال قال لي لو خدنا بطولة الأمم الأفريقية وكيروش أخد البطولة هتعمل إيه يا كابتن؟، ليرد عليه عبد العال: حروح المطار وأبوس إيده، ليستكمل مقدم البرنامج حديثه مازحا: حضر نفسك عشان مش عايزين نقاطع.. ليستكمل عبدالعال حديثه: ما عنديش مشكلة بس يجيب لنا الكاس أنا عمري ما أرجع في كلامي".

وجاءت تعليقات نشطاء الفيس بوك الساخرة كالتالي: "سامع ركبك بتخبط يا كابتن" و" إن شاء الله هنروح كلنااا"، و" المفروض كيروش نفسه يبوس ايد أبو جبل والشناوي وصلاح وتيشيرت مصر"، و" شكلك هتعملها، وتحليلك غير موفق على الأقل النهاردة"، و" متورطش نفسك يا كابتن صلاح ورجالتو هجيبو افريقيا ان شاء الله"، و" رضا عبد العال عسلية"، و" ما تديش وعود وأنت مبسوط"، و" شكلك هتعملها بجد يا رضا ولا إيه"، و"بإذن الله هناخد البطولة والكابتن رضا يحب علي إيد الشيخ كيروش"، " إن شاء الله تبوس أيده ياكابتن رضا"، و" إجهز بقى".

وكان المنتخب المصري قد فاز أمس على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون" الدولة المستضيفة للحدث"، بعد أن سجل تريزيجيه الهدف الثاني في في الدقيقة 100 من الشوط الأول الإضافي، بعد أن سجل محمد صلاح الهدف الأول " هدف التعادل مع المغرب التي سجلت في الدقيقة 6 من الشوط الأول" في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، وبهذا الفوز يصعد المنتخب المصري للدور النصف نهائي ليواجه فيه الكاميرون في مباراة حاسمة من المنتظر تنظيمها يوم الخميس المقبل.

كما ستعقد كذلك مباراة بين السنغال وبوركينا فاسو ضمن مباريات النصف نهائي، وفي حال فوز منتخب مصر فإنه سيلعب مع الفرقة الفائزة من الجانب الآخر سواء كانت السنغال أو بوركينا فاسو في مبارة نهائية ليحصل المنتخب الفائز على كأسس الأمم الأفريقية.