/676405/سوهاج-تستقبل-52-سائح-أجنبي-لزيارة-المناطق-السياحية-والأثرية

أعلنت محافظة سوهاج، عن استقبال فوج سياحي يضم 52 سائح ألماني الجنسية لزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة على مدار يومين متتاليين، حيث زار الفوج السياحي الدير الأبيض والدير الأحمر بمركز سوهاج، وقام بجولة حرة بالكورنيش الشرقي وشوارع مدينة سوهاج، ويستكمل الفوج جولته اليوم بزيارة لمعبد سيتي الأول بمنطقة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

سوهاج تستقبل 52 سائح أجنبي لزيارة المناطق السياحية والأثرية

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتوفير كافة سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية، مؤكداً حرص المحافظة على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن السياحية المختلفة بسوهاج، لافتا إلى خطة المحافظة للترويج السياحي ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، مشيرا إلى استقبال عدد من الأفواج السياحية خلال الأيام القادمة.

سوهاج تستقبل 52 سائح أجنبي لزيارة المناطق السياحية والأثرية

وأشار " الفقي " إلى أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تؤهلها لأن تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، حيث تضم العديد من المواقع الأثرية الفرعونية في البلينا، ومركز سوهاج، وأخميم "، والعديد من المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى مقومات السياحة الثقافية ومتحف سوهاج القومي ومزارات صناعة الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية والحرير والتلي.

على جانب أخر أعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين "الدولي الثاني"بجامعة سوهاج عن مد فتره استلام الابحاث العلمية المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين "الدولي الثاني" حتي يوم ٧ فبراير القادم، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة وقال ان المؤتمر سيعقد يومي٢و٣ من شهر مارس القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، انه تم الموافقه علي مد فتره استلام الابحاث لمده اسبوع و ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم مع اللجنه التنظيمية للمؤتمر ، نظراً لزياده اقبال الباحثين علي المشاركة بالمؤتمر، حيث ان عدد المشاركين بالمؤتمر وصل حتي الان الي اكثر من ٤٧٠ باحث، مابين متحدث ومعلق ومستمع من الجامعات المصرية وجامعات الدول العربية المختلفة.